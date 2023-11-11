В Ташкент прибыл глава Италии

ТАШКЕНТ, 11 ноября. /УЗИНФОРМ/. 10 ноября в Узбекистан с двухдневным официальным визитом прибыл Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла.

В день прибытия глава Италии провел в резиденции Куксарой переговоры на высшем уровне с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе встречи на высшем уровне, прошедшей в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран, были обсуждены вопросы дальнейшего развития узбекско-итальянских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, промышленности, бизнеса и инвестиций, технологий, энергетики и других.

По итогам переговоров Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы было принято Совместное заявление, подписаны Межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых процедур и соглашения о сотрудничестве в области образования, науки, технологий и инноваций, спорта.

Также в этот день главы Узбекистана и Италии высади дерево на Алее почетных гостей в резиденции Куксарой. Также в рамках визита глава Италии совершит поездки в города Самарканд и Хиву, где ознакомится с культурно-историческим наследием Узбекистана.

УЗИНФОРМ