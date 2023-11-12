



Погода в Узбекистане на 13 ноября



ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 ноября, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-6° тепла, днем 14-16° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 15-20° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 17-22° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 13-18° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла.

УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи