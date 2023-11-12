



Глава государства поздравил медработников



ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Ежегодно во второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника. По этому случаю работников сферы здравоохранения страны поздравил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В обращении главы государства говорится: "Уважаемые медицинские работники!



От всей души поздравляю всех вас, посвятивших жизнь благородному делу – охране здоровья нашего народа, с замечательным профессиональным праздником – Днем медицинских работников.



В Новом Узбекистане мы поставили перед собой высокую цель по обеспечению защиты чести, достоинства и интересов человека и, конечно, одной из важнейших задач определили сохранение здоровья людей.



Для ее реализации в последние годы кардинально реформируется система здравоохранения Узбекистана. Укрепляются материально-техническая база и кадровый потенциал. Широко внедряются передовые методы лечения и диагностики, инновационные технологии.



Благодаря нашим усилиям первичные и специализированные медицинские услуги становятся ближе к широким слоям населения. Ярким примером тому является создание на местах только в этом году 22 семейных поликлиник, 93 семейных врачебных пунктов и 394 махаллинских медицинских пунктов, позволивших охватить первичными медицинскими услугами еще свыше 2 миллионов 100 тысяч человек.



Следует отметить проведение медицинского профилактического осмотра 8 миллионов 600 тысяч человек, из которых 685 тысяч поправили здоровье в амбулаторных условиях, 72 тысячи – в стационарах, скрининговые исследования позволили своевременно принять меры по восстановлению здоровья 167 тысяч пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 52 тысяч – сахарным диабетом.



За счет государства были сделаны операции 2 тысячам детей с врожденными пороками сердца, что стало еще одним проявлением заботы о подрастающем поколении.



В сферу широко внедряются механизмы государственного медицинского страхования, цифровизации, а вместе с тем и деятельность частных медицинских учреждений. Кардинально улучшается уровень обеспеченности больниц современным транспортом и медицинским оборудованием.



Благодаря таким изменениям, а также самоотверженному труду наших врачей, высококвалифицированных специалистов-медиков, медицинских сестер сегодня высокотехнологичные хирургические операции успешно проводятся не только в столице и областных центрах, но и в районах, что обеспечивает выздоровление тысяч пациентов.



В центре нашего постоянного внимания находится стимулирование труда работников сферы, повышение заработной платы. За последние 7 лет 727 специалистов, эффективно работающих в системе, были удостоены почетных званий, награждены орденами и медалями Родины.



Следует отметить, что в связи с сегодняшним праздником к их числу присоединилась еще группа мединских работников. Пользуясь случаем, поздравляю своей преданных профессии соотечественников с высокими наградами и выражаю им глубокое уважение и самые добрые пожелания.



Дорогие друзья!



В рамках Стратегии «Узбекистан – 2030» в сфере медицины намечены огромные преобразования. Так, нашими приоритетными задачами определены доведение средней продолжительности жизни людей до 78 лет, двукратное увеличение объемов средств, направляемых в здравоохранение, снижение в 2,5 раза ранней смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательных путей, превращение Узбекистана в страну, свободную от туберкулеза.



Кроме того, мы предпримем практические меры для полного охвата лечением 350 тысяч больных сахарным диабетом и 1 миллиона 500 тысяч человек, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, для решения 70 процентов обращений граждан, нуждающихся в медицинской помощи, на уровне первичного звена, полного удовлетворения потребности больных в гемодиализе.



Особое внимание также будет уделено формированию среди населения здорового образа жизни – залога нашего здоровья, а также развитию физической культуры и спорта.



Уважаемые медицинские работники!



Все вместе, сплотившись, мы обязательно успешно выполним стоящие перед нами задачи по превращению здравоохранения в подлинно народную систему.



Уверен, что вы, мои дорогие, верные своей клятве, профессии и долгу, последователи традиций наших великих предков, таких как Абу Али ибн Сино, направите все свои знания и опыт в это благородное дело.



Еще раз искренне поздравляю вас с Днем медицинских работников, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем почетном и ответственном труде." УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи