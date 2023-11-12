advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
13.11.2023 / 05:32 msk / 07:32 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Глава государства поздравил медработников
12.11.2023 09:11

ТАШКЕНТ, 12 ноября. /УЗИНФОРМ/. Ежегодно во второе воскресенье ноября в Узбекистане отмечается День медицинского работника. По этому случаю работников сферы здравоохранения страны поздравил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В обращении главы государства говорится:

"Уважаемые медицинские работники!

От всей души поздравляю всех вас, посвятивших жизнь благородному делу – охране здоровья нашего народа, с замечательным профессиональным праздником – Днем медицинских работников.

В Новом Узбекистане мы поставили перед собой высокую цель по обеспечению защиты чести, достоинства и интересов человека и, конечно, одной из важнейших задач определили сохранение здоровья людей.

Для ее реализации в последние годы кардинально реформируется система здравоохранения Узбекистана. Укрепляются материально-техническая база и кадровый потенциал. Широко внедряются передовые методы лечения и диагностики, инновационные технологии.

Благодаря нашим усилиям первичные и специализированные медицинские услуги становятся ближе к широким слоям населения. Ярким примером тому является создание на местах только в этом году 22 семейных поликлиник, 93 семейных врачебных пунктов и 394 махаллинских медицинских пунктов, позволивших охватить первичными медицинскими услугами еще свыше 2 миллионов 100 тысяч человек.

Следует отметить проведение медицинского профилактического осмотра 8 миллионов 600 тысяч человек, из которых 685 тысяч поправили здоровье в амбулаторных условиях, 72 тысячи – в стационарах, скрининговые исследования позволили своевременно принять меры по восстановлению здоровья 167 тысяч пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 52 тысяч – сахарным диабетом.

За счет государства были сделаны операции 2 тысячам детей с врожденными пороками сердца, что стало еще одним проявлением заботы о подрастающем поколении.

В сферу широко внедряются механизмы государственного медицинского страхования, цифровизации, а вместе с тем и деятельность частных медицинских учреждений. Кардинально улучшается уровень обеспеченности больниц современным транспортом и медицинским оборудованием.

Благодаря таким изменениям, а также самоотверженному труду наших врачей, высококвалифицированных специалистов-медиков, медицинских сестер сегодня высокотехнологичные хирургические операции успешно проводятся не только в столице и областных центрах, но и в районах, что обеспечивает выздоровление тысяч пациентов.  

В центре нашего постоянного внимания находится стимулирование труда работников сферы, повышение заработной платы. За последние 7 лет 727 специалистов, эффективно работающих в системе, были удостоены почетных званий, награждены орденами и медалями Родины.

Следует отметить, что в связи с сегодняшним праздником к их числу присоединилась еще группа мединских работников. Пользуясь случаем, поздравляю своей преданных профессии соотечественников с высокими наградами и выражаю им глубокое уважение и самые добрые пожелания.  

Дорогие друзья!

В рамках Стратегии «Узбекистан – 2030» в сфере медицины намечены огромные преобразования. Так, нашими приоритетными задачами определены доведение средней продолжительности жизни людей до 78 лет, двукратное увеличение объемов средств, направляемых в здравоохранение, снижение в 2,5 раза ранней смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и болезней дыхательных путей, превращение Узбекистана в страну, свободную от туберкулеза.

Кроме того, мы предпримем практические меры для полного охвата лечением 350 тысяч больных сахарным диабетом и 1 миллиона 500 тысяч человек, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, для решения 70 процентов обращений граждан, нуждающихся в медицинской помощи, на уровне первичного звена, полного удовлетворения потребности больных в гемодиализе.

Особое внимание также будет уделено формированию среди населения здорового образа жизни – залога нашего здоровья, а также развитию физической культуры и спорта.  

Уважаемые медицинские работники!

Все вместе, сплотившись, мы обязательно успешно выполним стоящие перед нами задачи по превращению здравоохранения в подлинно народную систему.

Уверен, что вы, мои дорогие, верные своей клятве, профессии и долгу, последователи традиций наших великих предков, таких как Абу Али ибн Сино, направите все свои знания и опыт в это благородное дело.

Еще раз искренне поздравляю вас с Днем медицинских работников, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем почетном и ответственном труде."

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
ОДКБ в контексте трансграничных логистических регионов
Мультимодальный Международный транспортный коридор (МТК) «Север – Юг» связывает север Европы...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
СНГ в контексте гипотетических перспектив развития
Современный мир характеризуется тем, что человечество переживает эпоху революционных перемен.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии
Обзор прессы с 11 по 17 сентября
15.09.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на первом саммите глав государств Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Залива
Обзор прессы с 17 по 23 июля
20.07.2023
Государства-члены и партнеры НАТО обсуждают вопросы энергетической безопасности
Обзор прессы с 5 по 11 июня
14.06.2023
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на встрече с членами палат Олий Мажлиса, представителями политических партий и общественности
Обзор прессы с 8 по 14 мая
09.05.2023
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ