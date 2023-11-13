Спортсмены из Узбекистана вернулись из Казахстана

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сборная команда Узбекистана завершила визит в Казахстан, где с 6 по 10 ноября в Туркестане проходили игры 2-й Тюркской универсиады.

По итогам соревнований спортсмены Узбекистана заняли первое место с 12 золотыми, 10 серебряными и 7 бронзовыми медалями.

Всего в универсиаде приняли участие около 450 участников из Казахстана, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана и Венгрии. Спортсмены соревновались по 7 видам спорта: настольный теннис, шахматы, волейбол, футзал, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба.

На церемонии закрытия состязаний состоялась церемония передачи флага Тюркской универсиады Кыргызстану.

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