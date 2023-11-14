В Узбекистан прибыла новый посол Омана

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман Вафой Джабра Нассера аль-Бусаиди.

В ходе встречи посол вручила министру копии своих верительных грамот, а также стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития дилога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

С апреля 2019 года по январь текущего послом Омана в Ташкенте являлся Ахмед аль-Касири.

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