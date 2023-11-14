Новый посол Чехии приступает к работе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 14 ноября. /УЗИНФОРМ/. 13 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Чехии Любомиром Фребортом.

В ходе переговоров посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также стороны обсудили приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран, прежде всего, в сферах торговли и инвестиций.

С декабря 2020 года послом Чехии в Узбекистане являлся Вацлав Йилек.

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