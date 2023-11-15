Делегация Узбекистана посетила Азербайджан

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 ноября. /УЗИНФОРМ/. 14 ноября делегация Узбекистана во главе с министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым совершила визит в Азербайджанскую Республику.

В рамках пребывания в Баку делегация приняла участие в трехсторонней встрече профильных министров Узбекистана, Азербайджана и Казахстана по вопросам производства и экспорта электроэнергии, которая была организована с целью обсуждения перспектив реализации проекта по организации трансфера электроэнергии, произведенной из альтернативных источников, через территории стран региона до потребителей из третьих государств.

Также глава делегации Узбекистана провел встречу с министром экономики Азербайджанской Республики Микаилом Джаббаровым, с которым обсудил вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности.

В частности, рассмотрен ход реализации совместных проектов на территории двух стран по строительству водоочистных сооружений, туристических объектов, организации производства металлических изделий и бытовой техники, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, а также по созданию текстильного кластера.

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