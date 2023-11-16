



Новый посол Узбекистана приступает к работе в Великобритании



НОВОСТИ В МИРЕ, 16 ноября. /УЗИНФОРМ/. 15 ноября в Лондон прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Равшан Усмонов. На этом посту он сменит Саида Рустамова, который руководил дипломатической миссией Узбекистана в британской столице с 2019 года. Ранее он являлся послом Узбекистана в Малайзии (с 2018 года), до этого являлся послом во Франции, а также Италии и Португалии (2012-2017). УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи