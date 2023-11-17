В МИД Узбекистана прошла встреча с главой ЮНАМА

ТАШКЕНТ, 17 ноября. /УЗИНФОРМ/. 16 ноября руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшей с визитом в Ташкент Специальным представителем Генерального секретаря ООН по Афганистану и главой Миссии ООН по содействию Афганистану (ЮНАМА) Розой Отунбаевой.

В ходе встречи стороны провели обмен мнениями по оказанию гуманитарного содействия Афганистану, восстановлению экономики этой страны, реализации различных инфраструктурных проектов.

УЗИНФОРМ