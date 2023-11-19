Обсуждены вопросы развития сотрудничества Центральной и Южной Азии

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Центральной и Южной Азии19.11.2023 11:48
ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов принял онлайн-участие в прошедшем в гибридном формате под председательством министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джаншанкара заседании глав МИД второго саммита "Голос глобального Юга".
В ходе мероприятия был проведен обмен мнениями о взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, углубления сотрудничества в продвижении интересов развивающихся стран, росте экономических связей, сферах цифровых технологий, защиты окружающей среды.
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