



Обсуждены вопросы развития сотрудничества Центральной и Южной Азии



ТАШКЕНТ, 19 ноября. /УЗИНФОРМ/. 17 ноября руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов принял онлайн-участие в прошедшем в гибридном формате под председательством министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джаншанкара заседании глав МИД второго саммита "Голос глобального Юга". В ходе мероприятия был проведен обмен мнениями о взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, углубления сотрудничества в продвижении интересов развивающихся стран, росте экономических связей, сферах цифровых технологий, защиты окружающей среды. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи