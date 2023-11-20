Глава МИД Узбекистана посетил Ашхабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 ноября. /УЗИНФОРМ/. Руководитель ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов завершил рабочий визит в Туркменистан.

В рамках пребывания в Ашхабаде узбекская делегация была принята Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и посетила МИД Туркменистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран по всему спектру направлений.

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