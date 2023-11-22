



Погода в Узбекистане на 23 ноября



ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 ноября, погода по прогнозам синоптиков:

22 ноября по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской областям, 23 ноября по областям Ферганской долины местами пройдут сильные дожди. В горных районах республики 22-23 ноября осадки (дождь, снег), местами сильные. 22 ноября местами усиление до 15-20 м/с, возможны порывы до 22-25 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура воздуха понизится днем до 10-15 градусов, ночью до 3-6 градусов тепла, по северу возможны заморозки до 1-3 градусов мороза. 22-23 ноября по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен туман, днем без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 11-13° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, местами до 1-3° мороза, днем 10-15° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, по пустынной зоне до 0-2° мороза, днем 11-16° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром дождь. Днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, с усилением до 15-20 м/с, местами возможно порывы до 22-25 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами сильные, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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