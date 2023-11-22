



Проведен разговор глав Узбекистана и Южной Кореи



ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с Президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем. В ходе переговоров главы государств провели обмен мнениями по ключевым аспектам дальнейшего развития узбекско-корейского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, банков и финансов, графику и повестке предстоящих межгосударственных мероприятий и контактов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи