В Ташкент прибыла делегация ОАЭ

ТАШКЕНТ, 22 ноября. /УЗИНФОРМ/. 21 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Объединенных Арабских Эмиратов во главе с министром по делам правительства Мухаммадом бин Абдуллой аль-Гергави.

В ходе аудиенции глава государства и его гости обсудили ключевые вопросы повестки дня диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах эффективного управления, развития торгового потенциала, модернизации городской инфраструктуры, высоких технологий, искусственного интеллекта и других направлениях.

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