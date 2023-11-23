Самарканд станет столицей ЮНЕСКО в 2025 году

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 ноября. /УЗИНФОРМ/. 22 ноября на проходящей в Париже (Франция) 42-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО было поддержано предложение Узбекистана о проведении следующей, 43-й сессии ЮНЕСКО в 2025 году в Самарканде.



Таким образом, впервые за более чем 40 лет сессия ГА ЮНЕСКО будет проведена за пределами столицы Франции.



По словам председателя 42-й сессии Симоны-Мирела Микулеску, это дипломатический успех Узбекистана.



Решение, принятое в Париже, прокомментировал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:



"От имени многонационального народа Узбекистана и от себя лично хочу искренне поблагодарить всех наших зарубежных друзей и партнеров за поддержку исторического решения о проведении 43-сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в древнем Самарканде в 2025 году.



Уверен, что это важное глобальное мероприятие, которое впервые состоится в нашем регионе, позволит еще раз продемонстрировать мировой общественности огромный цивилизационный потенциал Узбекистана и государств Центральной Азии.



В свою очередь, Узбекистан приложит все усилия для организации и проведения предстоящей сессии на самом высоком уровне."

УЗИНФОРМ