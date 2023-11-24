Подведены итоги визита главы МИД Узбекистана в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 ноября. /УЗИНФОРМ/. 20-22 ноября руководитель ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов совершил визит в Китайскую Народную Республику, города Гуанчжоу и Шанхай.

Программа пребывания узбекской делегации в Гуанчжоу включала участие в узбекско-китайском бизнес-форуме, провела встречи с губернатором провинции Гуандун КНР Ван Вэйчжуном, представителями ряда китайских компаний, таких как «China General Nuclear Power», «Shenzhen Zhong Yi Group», «BGI Group» и других, а также состоялись переговоры с представителями Южного медицинского университета Китая.

21 ноября глава МИД Узбекистана провел встречи с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном, президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюном, председателем Совета директоров Фонда Шелкового пути Цзюнь Чжу. Кроме того, в этот день был проведен первый стратегический диалог между министерствами иностранных дел Узбекистана и Китая на уровне глав МИД обеих стран. В ходе переговоров Бахтиер Саидов и Ван И обсудили ключевые аспекты развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.

22 ноября в Шанхае глава МИД Узбекистана провел встречи с мэром Шанхая Гун Чжэном, руководителями компаний «GCL Group» и «Chengdu Metallurgical Experimental Factory», а также принял участие в «круглом столе» с участием представителей официальных и деловых кругов КНР, посвященном узбекско-китайскому деловому сотрудничеству.

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