Подведены итоги визита главы Узбекистана в Баку

НОВОСТИ В МИРЕ, 25 ноября. /УЗИНФОРМ/. 23-24 ноября Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил рабочий визит в Азербайджанскую Республику.

Поездка была предпринята по приглашению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с целью участия в прошедшем в Баку саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), в ходе которого были обсуждены приоритетные вопросы развития регионального сотрудничества в сферах торговли, коммуникаций, транспорта и логистики, инноваций, цифровизации, энергетики, водных ресурсов, экологии, гендерного равенства и других.

В мероприятии также приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиева, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, заместитель Председателя Кабинета Министров Туркменистана Ходжамырат Гелдимырадов, исполнительные секретари Европейской экономической комиссии Татьяна Молчан и ЭСКАТО ООН Армида Алисджабана, а также почетные гости – премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Грузии Ираклий Гарибашвили, Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств залива Джасим Аль-Будайви.

В выступлении главы Узбекистана на саммите говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!



Дамы и господа!



Присоединяюсь к словам признательности в адрес Президента Азербайджанской Республики, уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева за инициативу об организации первого саммита СПЕКА – Специальной программы Организации Объединенных Наций для экономик Центральной Азии, и оказываемое теплое гостеприимство.



Особо отмечу, что в период плодотворного председательства Азербайджана наше региональное сотрудничество в рамках Программы вышло на совершенно новый уровень.



Состоявшаяся в этом году министерская встреча в Женеве, «Неделя СПЕКА», проходящая в эти дни в Баку, и, конечно, сегодняшний исторический саммит послужат превращению нашего обширного региона в центр взаимосвязанности глобального значения.



Пользуясь возможностью, искренне поздравляю моих уважаемых коллег, высоких представителей Организации Объединенных Наций и всех участников мероприятия с 25-летием учреждения нашей совместной Программы.



С большим удовлетворением отмечу принятие на днях отдельной резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященной знаменательной дате СПЕКА.



Уважаемые участники заседания!



Эта важная платформа, основа которой была заложена в Ташкенте, ярко продемонстрировала свою востребованность как действенный механизм регионального партнерства в достижении Целей устойчивого развития. Так, в рамках Программы было воплощено в жизнь более 400 проектов по расширению практического сотрудничества в сферах торговли, коммуникаций, транспорта и логистики, цифровизации, энергетики, водных ресурсов, экологии, гендерного равенства и других, приняты стратегии по упрощению торговли и инновационному развитию.



Особенно с большим удовлетворением хочу отметить укрепление атмосферы добрососедства и доверия, углубление интеграции в Центральной Азии в последние годы. Все вы хорошо знаете, какие сложные проблемы нам удалось эффективно решить вместе с нашими уважаемыми коллегами.



Сегодня со странами Центральной Азии, Азербайджаном, Грузией и Венгрией мы реализуем крупные программы в области промышленной кооперации и инфраструктуры. Созданы совместные инвестиционные компании, налажены механизмы финансирования проектов. На приграничных территориях создаются современные торгово-логистические центры и специальные экономические зоны.



Заслуживает особого признания колоссальная созидательная работа, проводимая под руководством уважаемого Ильхама Гейдаровича на освобожденных территориях Азербайджана, где восторжествовала историческая справедливость.



Убежден, что такие масштабные изменения и преобразования обязательно послужат созданию новых возможностей для развития регионального сотрудничества.



Уважаемые главы делегаций!



Все мы глубоко осознаем, с какими сложными угрозами и вызовами сталкиваются наши страны в нынешних условиях глобальной геополитической нестабильности. Эффективное противодействие современным вызовам требует дальнейшего усиления регионального сотрудничества и всесторонней взаимной поддержки.



Хочу обратить ваше внимание на следующие основные направления в этом плане.



Во-первых, Узбекистан является сторонником превращения СПЕКА в открытую и еще более действенную региональную платформу по расширению нашего экономического сотрудничества.



Считаем, что настало время для кардинального повышения эффективности деятельности рабочих групп по основным направлениям партнерства и укрепления институциональных основ Программы.



Предлагаем совместно с экспертами Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и ЭСКАТО разработать Концепцию развития «СПЕКА – 2030».



Во-вторых, в рамках Программы целесообразно принять План совместных действий по стимулированию региональной торговли.



Речь идет прежде всего о внедрении передового в мире опыта и практик по устранению имеющихся барьеров и гармонизации мер технического регулирования экспортно-импортных операций.



Анализ показывает, что имеются все возможности для доведения взаимного товарооборота наших государств с нынешних 52 миллиардов долларов до 100 миллиардов к 2030 году, доли промышленной продукции в его структуре – 70 процентов.



В-третьих, как отметили мои коллеги необходимо ускорить создание Целевого фонда СПЕКА и уже в следующем году запустить его практическую деятельность.



Уверен, что фонд будет способствовать в первую очередь поддержке крупных проектов в сферах «зеленой» экономики, инноваций, высоких технологий, логистики, альтернативной энергетики, «умного» сельского хозяйства, создания современной социальной инфраструктуры и других.



Фонд должен активно работать с международными институтами развития, привлекать в приоритетные проекты и программы финансовые ресурсы и грантовые средства на самых выгодных условиях.



Узбекистан также готов внести финансовый вклад для формирования фонда.



В-четвертых, мы привержены реализации в полном объеме принимаемой сегодня «дорожной карты» по цифровизации процесса обмена данными и документами в рамках Транскаспийского мультимодального коридора.



В этом плане готовы провести в Узбекистане в начале следующего года международный форум «Цифровые транспортные коридоры» с участием министров транспорта наших стран, руководителей логистических компаний, грузоперевозчиков, промышленных предприятий и ведущих экспертов сферы.



Намерены со специализированными институтами Организации Объединенных Наций активно продвигать крупные проекты по усилению транспортной взаимосвязанности в регионе.



В-пятых, предлагаем создать специальную рабочую группу высокого уровня по эффективному обеспечению продовольственной безопасности и провести ее первую встречу в следующем году в Самарканде.



В повестке дня мероприятия основное место займут вопросы развития кооперационных связей между ведущими агропромышленными предприятиями, создания цепочек добавленной стоимости, стимулирования научно-технологических обменов и внедрения передовых ресурсосберегающих решений, задействования экспресс-коридоров.



В-шестых, учитывая взаимосвязанность сфер водных ресурсов, энергетики, экологии и сельского хозяйства, считаем, что настало время принять всеобъемлющий новый концептуальный документ СПЕКА – многостороннюю «Зеленую стратегию».



Ни одно государство нашего региона не сможет самостоятельно, опираясь на собственные силы, решать столь острые и все более усугубляющиеся проблемы.



Согласно анализу Организации Объединенных Наций, из-за дефицита воды государства нашего региона ежегодно теряют около 2 миллиардов долларов.



В будущем при усилении этого негативного процесса, отсутствии комплексного решения проблем, показатель водообеспеченности на душу населения может снизиться на 25 процентов, а урожайности – на 40 процентов.



В-седьмых, в целях постоянного и системного стимулирования активных инициатив и конкретных планов деловых женщин в рамках Программы прошу рассмотреть наше предложение о создании Совета деловых женщин СПЕКА.



Прошедшие накануне саммита бизнес-встречи вновь подтвердили важность такого диалога для наших дружественных народов.



Предлагаю также в рамках Совета награждать международной премией «Признание СПЕКА» женщин, вносящих большой вклад в процветание и экономическое развитие наших стран, в наше общее сотрудничество.



Уважаемые участники саммита!



По известным причинам наша сегодняшняя встреча проходит без участия представителей Афганистана, государства, являющегося неотъемлемой частью Центральной Азии и важным фактором обеспечения региональной стабильности.



Обращаюсь ко всем своим коллегам, руководству Европейской экономической комиссии и ЭСКАТО с призывом к установлению рабочих контактов и восстановлению сотрудничества с афганской стороной в рамках СПЕКА.



Нельзя допустить, чтобы Афганистан остался один на один со своими проблемами. Без установления международного диалога с действующим правительством невозможно будет достичь какого-либо положительного результата.



Уважаемые коллеги!



Пользуясь случаем, выражаю всем вам особую признательность за поддержку исторического решения, принятого два дня назад в Париже, о проведении впервые в Центральной Азии – древнем Самарканде сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО в 2025 году.



В рамках этого важного международного форума предлагаю разработать план совместных мероприятий, чтобы продемонстрировать всему миру великий цивилизационный потенциал народов нашего региона.



В завершение своего выступления вновь подтверждаю приверженность Узбекистана многостороннему партнерству в рамках Региональной программы Организации Объединенных Наций СПЕКА во имя обеспечения устойчивого развития и благополучия наших народов.



Благодарю за внимание."

Также в рамках визита глава Узбекистана провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с которым обсудил вопросы дальнейшего укрепления узбекско-азербайджанского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах химической, энергетической промышленности, ювелирного дела, машиностроения, стройиндустрии, сельского хозяйства и других. Кроме того, был рассмотрен ход реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях.

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