



Погода в Узбекистане на 28 ноября



ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 ноября, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 22-24° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 9-14° тепла, днем 20-25° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/c. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/c. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 20-25° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 17-22° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.

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