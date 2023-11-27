В Ташкент прибыла делегация Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 27 ноября. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Саудовской Аравии во главе с министром инвестиций Королевства Халидом аль-Фалихом.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, «зеленой» энергетики, транспорта и связи, химии, энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, IT и развития инфраструктуры, коммунального хозяйства, геологии, ирригации, переработки бытовых отходов, высшего образования, трудовой миграции.

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