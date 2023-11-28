В Ташкент прибыл новый посол Новой Зеландии

ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября ведомство внешней политики Узбекистана посетила прибывшая в страну для вступления в должность вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Новой Зеландии Сара Уолш.

В ходе визита посол вручила копии своих верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана Бахтиеру Саидову, а также стороны обсудили перспективы развития межгосударственного сотрудничества, перспективными направлениями которого были названы инновационное сельское хозяйство и "зеленая" энергетика.\

Сара Уолш является послом Новой Зеландии в России с января 2022 года. Она также аккредитована в Армении, Кыргызстане, Беларуси, Казахстане, Таджикистане и Туркменистане. До нее эти должности занимал Иэн Александр Хилл.

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