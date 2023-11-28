МИД Узбекистана посетили послы арабских государств

МИД Узбекистана посетили послы арабских государств28.11.2023 09:24
ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с главами аккредитованных в Ташкенте дипломатических миссий арабских стран - Алжира, Иордании, Египта, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Палестины и Саудовской Аравии.
В ходе переговоров были обсуждены приоритетные вопросы развития многостороннего сотрудничества по ключнвым направлениям, рассмотрены возможности реализации совместных инвестиционных проектов.
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