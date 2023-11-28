



МИД Узбекистана посетили послы арабских государств



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с главами аккредитованных в Ташкенте дипломатических миссий арабских стран - Алжира, Иордании, Египта, Катара, Кувейта, ОАЭ, Омана, Палестины и Саудовской Аравии. В ходе переговоров были обсуждены приоритетные вопросы развития многостороннего сотрудничества по ключнвым направлениям, рассмотрены возможности реализации совместных инвестиционных проектов. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи