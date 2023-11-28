Послов европейских стран пригласили в МИД Узбекистана

Послов европейских стран пригласили в МИД Узбекистана28.11.2023 08:40
ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с главами аккредитованных в Ташкенте дипломатических миссий стран Европейского Союза - Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и Швейцарии, а также представительства ЕС.
Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях.
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