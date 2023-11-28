



Послов европейских стран пригласили в МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 28 ноября. /УЗИНФОРМ/. 27 ноября руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с главами аккредитованных в Ташкенте дипломатических миссий стран Европейского Союза - Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Латвии, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии и Швейцарии, а также представительства ЕС. Переговоры были организованы с целью обсуждения ключевых вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, графика и повестки предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи