



Погода в Узбекистане на 30 ноября



ТАШКЕНТ, 29 ноября. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 ноября, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь, туман. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможен дождь, туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17° тепла.

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