Делегация МИД Узбекистана посетила Северную Македонию

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства иностранных дел Узбекистана во главе с министром Бахтиером Саидовым пребывает с визитом в Республике Северная Македония.

Целью поездки на Балканы явилось участие в 30-м заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Скопье.

На полях министерской встречи глава МИД Узбекистана провел двусторонние переговоры с зарубежными коллегами. В частности, состоялись встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кайратом Абдрахмановым, государственным секретарем по иностранным делам, делам Содружества и развития Великобритании Дэвидом Кэмероном, парламентским секретарем министра иностранных дел Канады Робом Олифантом, министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто и министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

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