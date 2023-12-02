Глава Узбекистана принял участие в СОР-28

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшей в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата (COP-28).

В ходе форума были рассмотрены приоритетные вопросы мировой повестки дня в сфере борьбы с изменением климата.

В частности, глава Узбекистана подчеркнул, что приоритетными стратегическими задачами Нового Узбекистана являются переход на рельсы «зеленой» экономики и достижение углеродной нейтральности, развитие альтернативной энергетики, увеличение зеленых зон.

Президент выступил за скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области Адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения, предложил создать в регионе Приаралья Международный экспо-хаб климатических технологий, наладить тесный научный обмен и проводить совместные исследования на платформе Климатического научного форума, создаваемого на базе «Зеленого университета».

Он озвучил инициативы о разработке совместно с Международной организацией труда программы «Зеленая занятость», а также создании Центра моделирования влияния изменения климата на занятость.

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