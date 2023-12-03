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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

19.4% (13)  - Положительно
 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 67     всего 100%

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Глава Узбекистана выступил с речью на конференции по климату в Дубае
03.12.2023 07:24

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 декабря. /УЗИНФОРМ/. 1 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в прошедшей в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата (COP-28).

В выступлении главы Узбекистана на форуме говорилось:

"Уважаемые главы делегаций!

Присоединяюсь к словам искренней признательности в адрес Президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Превосходительства Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна за приглашение на сегодняшний, несомненно, исторический саммит, а также организацию встречи на высоком уровне.

Приветствуем глобальные инициативы Эмиратов в борьбе с изменением климата и большой вклад в «зеленое» развитие.

Пользуясь возможностью, от всего сердца поздравляю народ Объединенных Арабских Эмиратов с Национальным праздником и желаю процветания.

Уважаемые участники саммита!

В настоящее время изменение климата стало самым главным вызовом на пути устойчивого развития. Оно оказывает влияние и на геополитическую архитектуру.

Негативные последствия изменения климата особенно остро ощущаются в Центральной Азии из-за Аральской трагедии. Рост температуры воздуха в нашем регионе вдвое превышает средний мировой показатель. Количество чрезвычайно жарких дней увеличилось в два раза, растаяла треть массивов ледников.

Процессы деградации почв негативно сказываются на жизни более 30 миллионов человек. Обычным явлением становятся сильные пылевые и песчаные бури. Все больше усугубляются такие проблемы, как нехватка питьевой воды, загрязнение воздуха, сокращение биоразнообразия, резкое снижение урожайности в сельском хозяйстве.

Эти глобальные угрозы в нашем обширном регионе приблизились к критической отметке.

Уважаемые участники форума!

Переход на «зеленую» экономику и достижение углеродной нейтральности являются приоритетной стратегической задачей Нового Узбекистана.

В последние годы в нашей стране доля альтернативной энергии увеличилась вдвое. К 2030 году мы создадим мощности по выработке 25 гигаватт возобновляемой энергии. Сделаны первые практические шаги по реализации проекта производства «зеленого» водорода.

В рамках инициативы «Яшил макон» в нашей стране высаживается 1 миллиард деревьев. На высохшем дне Аральского моря мы осуществили лесопосадки на площади 2 миллиона гектаров.

Мы сможем эффективно противостоять изменению климата только путем объединения усилий и широкого международного сотрудничества.

В этой связи выдвигаю следующие предложения.

Первое. Мы выступаем за скорейшее согласование Глобального рамочного механизма в области Адаптации к изменению климата в рамках Парижского соглашения.

На платформе Центральноазиатского диалога по климату разрабатываем Стратегию адаптации. Высоко оцениваем принятое вчера важное решение о создании Фонда «потерь и ущерба».

Второе. Глобальный переход на низкоуглеродную экономику должен быть справедливым, прозрачным и инклюзивным. При этом обязательно учитывать интересы развивающихся стран.

Целесообразно рассматривать эту актуальную проблему на постоянной основе в форматах «Большой семерки» и «Большой двадцатки».

Третье. На основе резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций мы намерены превратить Приаралье из зоны экологического кризиса в «зону инноваций, технологий и новых возможностей».

В этой связи, приглашаю к тесному сотрудничеству по созданию здесь Международного экспо-хаба климатических технологий.

Четвертое. Необходимо широко использовать достижения науки в борьбе с изменением климата.

Приглашаю ведущих ученых и экспертов ваших стран к участию в Климатическом научном форуме, организуемом на базе «Зеленого университета» в Ташкенте.

Уверен, что в повестку дня форума будут включены вопросы предотвращения деградации почв, рационального водопользования и обеспечения продовольственной безопасности.

Пятое. Совместно с Организацией Объединенных Наций планируем провести в 2024 году в Узбекистане конференцию на тему «Климатическая миграция».

Также предлагаем разработать совместно с Международной организацией труда программу «Зеленая занятость» и создать Центр моделирования.

Готовы на высоком уровне организовать Молодежную конференцию COP в нашей стране.

Уважаемые друзья!

Узбекистан остается привержен всеобщей идее человечества по борьбе с изменением климата.

С этой целью призываю вас поддержать нашу инициативу о проведении в будущем году Самаркандского международного климатического форума и принятии специальной резолюции Организации Объединенных Наций.

Убежден, что итоги сегодняшнего саммита послужат дальнейшему сближению наших дружественных стран и народов на пути к устойчивому, процветающему и безопасному будущему планеты.

Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ

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