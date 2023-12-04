Глава Узбекистана провел в Дубае встречи с зарубежными коллегами

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 декабря. /УЗИНФОРМ/. В рамках пребывания в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), где проходила Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам изменения климата (COP-28), Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел 1-2 декабря двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

В частности, состоялись встречи с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, королем Малайзии Султаном Абдуллой Риайятуддином Аль-Мустафой Билах Шахом, Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, Президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, а также президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, заместителем Генерального секретаря ООН, исполнительным секретарем Конвенции по борьбе с опустыниванием Ибрахимом Тиау, министром инвестиций, главным исполнительным директором холдинга «ADQ» Мухаммадом Хассаном аль-Сувайди.

Также были проведены встречи с руководителями крупных компаний ОАЭ, таких как «Amea Power», «SWS», «Air Products» и «Тadweer».

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