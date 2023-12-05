Самарканд посетила делегация Беларуси

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан прибыла с визитом делегация Республики Беларусь во главе с заместителем премьер-министра РБ Леонидом Заяцем.

Целью визита явилось участие в прошедшем сегодня в Самарканде 10-м заседании совместной межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Республикой Беларусь. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленной кооперации, транспортной взаимосвязанности, сельского хозяйства, межрегионального партнерства, здравоохранения, производства строительных материалов, фармацевтической продукции, мебели, трикотажных изделий и кожевенно-меховых изделий, продуктов питания, развития картофелеводства, животноводства, рыбоводства и других.

В частности, были согласованы планы по разработке «Дорожной карты» на 2024-2025 годы и соглашения о применении электронной системы сертификации происхождения товаров. Стороны также условились провести в ближайшее время Форум регионов Беларуси и Узбекистана и очередного заседания узбекского-белорусского Делового совета.

В рамках сотрудничества в сфере здравоохранения достигнуты договоренности о создании двух филиалов медицинских учреждений Белоруссии в Республике Узбекистан, а также о разработке «Дорожной карты» по обмену инновациями, реализации проектов в области взаимных поставок и совместного производства лекарственных средств, реализации программ повышения квалификации, проведения стажировки и курсов академической мобильности в ВУЗах и территориальных управлениях системы здравоохранения.

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