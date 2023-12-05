В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества с Евросоюзом

ТАШКЕНТ, 5 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте было проведено 19-е заседание Комитета сотрудничества «Узбекистан – ЕС», для участия в котором в Узбекистан прибыла с визитом делегация Европейского Союза во главе с заместителем директора Европейской службы внешнеэкономических действий по Восточной Европе и Центральной Азии Люком Девином.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и стран ЕС в рамках Стратегии «Узбекистан - 2030» в сферах экономики и торговли, инвестиций, банков и финансов, промышленности, технологий, «зеленой энергетики», грузоперевозок и логистики, а также улучшения правоприменительной практики, защиты прав и свобод человека.

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