Погода в Узбекистане на 8 декабря

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023
Архив голосований
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|19.4% (13)
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|Положительно
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|4.5% (3)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|22.4% (15)
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|Нейтрально
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|23.9% (16)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|16.4% (11)
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|Отрицательно
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|13.4% (9)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 67
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 8 декабря07.12.2023 11:33
ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 декабря, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13° тепла.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, Местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, местами дождь, по пустынной зоне осадки ( дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, Местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков, лишь по Кашкадарьинской области местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, Местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.
УЗИНФОРМ