



Погода в Узбекистане на 8 декабря



ТАШКЕНТ, 7 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 11-13° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, Местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, по пустынной зоне осадки ( дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, Местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, во второй половине дня местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Кашкадарьинской области местами дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, Местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

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