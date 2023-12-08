



Погода в Узбекистане на 9 декабря



ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

В период 9-14 декабря текущего года на территорию Узбекистана ожидается поэтапное вторжение холодной воздушной массы. Температура воздуха будет постепенно снижаться, и к 12-14 декабря понизится ночью до 10-13 градусов мороза, днем до 5-8 градусов мороза; по северу ночью до 17-20 градусов мороза, днем до 9-12 градусов мороза. в Ташкенте : Переменная облачность, временами снег, возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла; по северу Навоийской области ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь с переходом в снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, осадки (дождь с переходом в снег). Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, осадки (дождь с переходом в снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура 0-5° тепла, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами сильный, туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°мороза, днем 2°мороза-3° тепла.

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