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 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Узбекистан отмечает День Конституции
08.12.2023 10:03

ТАШКЕНТ, 8 декабря. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане отмечается День Конституции страны.

По этому поводу граждан и соотечественников поздравил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев:

"Дорогие соотечественники!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с Днем Конституции Республики Узбекистан – 8 декабря.

Конституция является прочным фундаментом нашей национальной государственности и суверенитета, всех достигнутых сегодня успехов и рубежей, наших устремлений на пути строительства демократического правового государства. И мы высоко ценим ни с чем не сравнимую роль Основного закона в развитии родного Узбекистана.

Безусловно, в нынешнем году этот праздник, имеющий большое значение в общественно-политической жизни, развитии страны, приобретает особый смысл. Прежде всего потому, что впервые в нашей национальной истории Конституция была принята в новой редакции на всенародном референдуме, состоявшемся 30 апреля этого года.

Будучи по своей сути истинно народным Основным законом страны, она, несомненно, стала важнейшим правовым гарантом необратимости широкомасштабных реформ, направленных на строительство Нового Узбекистана.

В новой редакции Конституции твердо закреплены пять ключевых положений – Узбекистан является суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством, ее содержание коренным образом усовершенствовано, дополнено новыми главами и статьями.

Для достижения наших благородных целей мы претворяем в жизнь все нормы и принципы, определенные в Основном законе. Глубоко осознавая значение обеспечения верховенства Конституции и законов в обществе, организацию деятельности государственных органов в соответствии с новыми конституционно-правовыми условиями, мы начали системную работу в этом направлении. В частности, исходя из положений Основного закона ускоренными темпами осуществляется гармонизация действующих законов с новыми конституционными нормами.

В этой связи следует отметить, что за короткий период в соответствие с Конституцией в новой редакции было приведено более 30 законов и подзаконных актов.

Принцип верховенства Конституции и законов – основной критерий устойчивого развития. В последние годы все наши реформы мы осуществляли, опираясь именно на этот принцип.

Наглядным подтверждением служит то, что за последние шесть лет в стране объем валового внутреннего продукта вырос в 1,5 раза, число предпринимателей увеличилось в 2 раза, промышленный рост превысил 40 процентов.

Средства, направленные в этом году в социальную сферу, составили 134 триллиона сумов, увеличившись по сравнению с 2016 годом в 5,6 раза.

Результаты наших масштабных и системных реформ получают широкое признание и на международной арене. В частности, за последние годы Узбекистан поднялся на 32 позиции в международном Индексе восприятия коррупции, на 28 позиций – в Индексе свободы прессы и на 13 позиций – в Индексе верховенства права.

Дорогие друзья!

В новых конституционных условиях мы еще более решительно продолжим наши реформы по обеспечению интересов человека, его чести и достоинства. В соответствии с волей нашего народа мы должны полностью реализовать на практике принципы, закрепленные в Основном законе, сделать их неотъемлемой частью нашей жизни.

В этой связи хотел бы отметить стоящие перед нами приоритетные задачи.

Во-первых, как гласит наша Конституция, единственным источником государственной власти является народ. Исходя из этого положения будут последовательно продолжены реформы по расширению участия граждан в управлении государством и обществом.

Во-вторых, мы должны перейти к практике прямого и непосредственного применения Конституции во всех сферах жизни общества. Только тогда наш народ сможет глубоко ощутить жизнеутверждающую силу и влияние Основного закона.

В этом направлении будут приняты практические меры по внедрению прямого применения конституционных норм в деятельность всех государственных учреждений, в том числе судов.

В-третьих, судебно-правовые реформы будут гармонизированы с новым конституционным полем. В этом процессе приоритетной задачей является ориентирование деятельности судебных и правоохранительных органов на защиту прав, свобод и законных интересов человека. 

В-четвертых, в целях реализации конституционного принципа соразмерности правового воздействия будет полностью пересмотрено свыше 150 таких мер в законодательных актах. В частности, будут проведены правовые реформы по исключению некоторых деяний из категории преступлений и изменению видов наказаний, отмене административной ответственности, вытекающей из гражданско-правовых отношений.

В-пятых, Конституцией страны строго закреплен принцип неприкосновенности чести и достоинства человека, поэтому одной из наших самых актуальных задач, несомненно, является борьба с любыми действиями, противоречащими его правам и интересам.

В этом направлении основное внимание будет уделено внедрению эффективных правовых механизмов предотвращения подобных случаев, а также совершенствованию деятельности Уполномоченного по правам человека Олий Мажлиса, Детского омбудсмана и других национальных институтов по правам человека.

В-шестых, основная цель государственных органов – обеспечить, чтобы человек и его интересы, благополучие и достойная жизнь народа заняли центральное место во всех реформах. За последние годы с этой целью было цифровизировано около 300 видов государственных услуг, населению оказано свыше 50 миллионов услуг.

В этой связи мы должны неуклонно продолжить работу по устранению бюрократических барьеров в отношениях между гражданином и государством, а также существующих в этом процессе коррупционных факторов.

В-седьмых, особое внимание мы уделяем также вопросу изучения Конституции на основе концепции «Новый Узбекистан – просвещенное общество». Парламент принял Национальную программу действий по изучению Конституции. Необходимо начинать изучать Основной закон с детского сада, полностью вовлечь в этот процесс образовательные учреждения всех уровней, разные слои населения, особенно государственных служащих. Поэтому при приеме на государственную службу следует внедрить систему проверки знания основ Конституции.

В-восьмых, важное значение в обеспечении верховенства Конституции и законов имеет повышение подотчетности государственных органов и должностных лиц общественности. В этом вопросе особое внимание уделяется поддержке институтов гражданского общества. В частности, за последние годы количество негосударственных некоммерческих организаций увеличилось почти на 40 процентов, на их поддержку направлено свыше 700 миллиардов сумов.

Наряду с этим мы должны усилить общественный контроль как важный элемент гражданского общества и продолжим осуществление конкретных практических мер по поддержке деятельности негосударственных некоммерческих организаций, средств массовой информации и углублению социального партнерства.

Уважаемые соотечественники!

В разных регионах мира обостряются противоречия и конфликты, вооруженные столкновения. Перед нами возникают все новые проблемы. В нынешней чрезвычайно сложной и тревожной обстановке нам нужно еще больше сплотиться. Наш мужественный и мудрый народ, достойно преодолевший немало тяжелых испытаний и трудностей в своей истории, несомненно, хорошо понимает, что нам необходимо неуклонно следовать избранному пути.

Убежден, что на этом пути обновленная Конституция Республики Узбекистан будет для нас мощным источником сил, энергии и вдохновения.

Опираясь на Основной закон, вместе с нашим многонациональным, великодушным и благородным народом – творцом такой уникальной Конституции – мы обязательно достигнем своих высоких целей.

Все вместе мы построим Новый Узбекистан!

Еще раз искренне поздравляю вас, дорогие соотечественники, с Днем Конституции, желаю всем вам здоровья, мира и благополучия вашим семьям.

Пусть Всевышний поддерживает нас во всех наших добрых начинаниях!

Пусть будет чистым небо над нашей Родиной, пусть благоденствует народ Узбекистана!".

УЗИНФОРМ

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