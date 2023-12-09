Делегация Узбекистана посетила Великобританию

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бобуром Усмановым посетила с визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Лондоне очередном, 5-м раунде политических консультаций между Узбекистаном и Великобританией в гибридном формате и проведения ряда двусторонних встреч, в том числе с заместителем министра иностранных дел Великобритании Лео Докерти, специальным представителем премьер-министра Великобритании по Афганистану Эндрю Маккубри и председателем Британской группы в Межпарламентском союзе, депутатом от Консервативной партии парламента Великобритании Карен Брэдли.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, промышленности, экологии, защиты окружающей среды и изменения климата, защиты прав человека.

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