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Голосование проводилось 17.04.2023 - 17.05.2023

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 4.5% (3)  - Более положительно, чем отрицательно
 22.4% (15)  - Нейтрально
 23.9% (16)  - Более отрицательно, чем положительно
 16.4% (11)  - Отрицательно
 13.4% (9)  - Затрудняюсь с ответом
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Глава Узбекистана поздравил фермеров
10.12.2023 10:05

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к труженикам сферы сельского хозяйства страны с поздравлениями по случаю отмечаемого во второе воскресенье декабря в Узбекистане Дня работников сельского хозяйства.

В обращении говорится:

"Дорогие соотечественники!

Уважаемые дехкане и фермеры, работники аграрного сектора!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас и в вашем лице всех, кто посвятил свою жизнь развитию сельскохозяйственной отрасли, весь наш народ с замечательным праздником – Днем работников сельского хозяйства.

Все мы хорошо понимаем, что в сегодняшних чрезвычайно сложных климатических условиях получение богатого урожая несмотря на множество испытаний и трудностей, – пример настоящего мужества и стойкости.

Наш народ видит в вас,  опытных дехканах и фермерах, умелых водниках и ирригаторах, настоящих мастерах своего дела – механизаторах и агрономах, животноводах и шелководах, ученых и исследователях, работниках кластеров – именно таких самоотверженных людей и высоко ценит ваш славный и благородный труд, обеспечивающий достаток и изобилие в домах наших граждан.

Вашими усилиями развивается узбекская школа земледелия, имеющая давние традиции, на новый уровень выходит аграрная отрасль. Так, в этом году в стране впервые было выращено 8 миллионов 200 тысяч тонн зерна, 3 миллиона 800 тысяч тонн хлопка, более 15 миллионов тонн овощей и бахчевых, 5 миллионов тонн фруктов и винограда, 4 миллиона тонн картофеля, 26 тысяч тонн коконов шелкопряда.

Несомненно, ваш самоотверженный труд и столь высокие достижения заслуживают поистине огромной благодарности, которую мы выражаем вам от имени нашего народа.

Дорогие друзья!

Как известно, в ходе масштабных реформ, осуществляемых в последние годы в сельском хозяйстве, основное внимание мы уделяем рациональному использованию водных и земельных ресурсов, активному внедрению в производство современных технологий, укреплению материально-технической базы и кадрового потенциала хозяйств и предприятий и, самое важное, облегчению нелегкого труда дехкан и фермеров. С этой целью было создано более 800 агрокластеров. В настоящее время именно кластеры выращивают 100 процентов хлопчатника и зерновых культур, более 60 процентов плодоовощной продукции.

В этом году труженикам села поставлено более 10 500 единиц высокоэффективной техники и агрегатов. В сферу ускоренно внедряются цифровизация, технологии капельного орошения, инновации.

Большое значение придается борьбе с опустыниванием, засоленностью и деградацией земель, повышению плодородия почв. В результате таких усилий сегодня водосберегающие технологии используются на 500 тысячах гектаров, сэкономлено 3 миллиарда кубометров воды, улучшено водоснабжение около 1 миллиона гектаров земель. В этом году дополнительно введено в оборот 100 тысяч гектаров земельных площадей, высеяны продовольственные культуры, созданы фруктовые сады и виноградники, что служит обеспечению продовольственной безопасности и стабильности цен в стране.

В ходе преобразований в отрасли особое внимание уделяется повышению доходов тружеников села. С этой целью за последние два года посевы хлопчатника и зерновых культур были сокращены на 200 тысяч гектаров, высвободившиеся площади переданы на конкурсной основе 670 тысячам наших соотечественников. Это позволило создать более 2 миллионов постоянных и сезонных рабочих мест, вырастить дополнительно 3 миллиона тонн продукции.

Уважаемые друзья!

В Стратегии «Узбекистан – 2030» мы поставили перед собой важные задачи во всех сферах, в том числе и сельском хозяйстве. В частности, приоритетное значение придается снижению себестоимости продукции на 30–35 процентов за счет внедрения ресурсосберегающих инновационных технологий, доведению площадей с использованием водосберегающих технологий до 1 миллиона 500 тысяч гектаров, росту количества качественных и высокоурожайных сортов, увеличению поголовья племенного скота, выращиванию экологически чистой продукции.

В выполнении таких ответственных задач мы опираемся на вас, умелых и предприимчивых людей, обладающих большими знаниями и опытом.

В свою очередь наше государство и общество используют еще больше возможностей для дальнейшего развития отрасли, всесторонней поддержки вашего почетного труда, обеспечения достойной жизни сельчан.

Еще раз поздравляю вас с сегодняшним праздником и желаю больших успехов в вашем благородном труде на пути укрепления экономического потенциала страны.

Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие!"

УЗИНФОРМ

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