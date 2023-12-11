Делегация МИД Узбекистана вернулась из Ирака

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана во главе с заместителем министра Бахромжоном Аълоевым посетила Республику Ирак.

Поездка была предпринята с целью участия в прошедшем в Багдаде 1-м раунде политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Республики Ирак, а также делегация была принята заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.

В ходе проведенных переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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