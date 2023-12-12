



Погода в Узбекистане на 13 декабря



ТАШКЕНТ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

В период 11-14 декабря текущего года на территорию Узбекистана с северных районов продолжится вторжение холодной воздушной массы. Температура воздуха будет постепенно снижаться, и к 12-14 декабря понизится ночью до 10-13 градусов мороза, днем до 5-8 градусов мороза; по северу ночью до 17-20 градусов мороза, днем до 9-12 градусов мороза. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 14-16° мороза, днем 5-7° мороза. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 17-22° мороза, днем 5-10° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 3-8° мороза; по северу Навоийской области ночью 15-20° мороза, днем 5-10° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами снег. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, днем 3-8° мороза.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами снег. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16° мороза, днем 3-8° мороза. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 3-8° мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18° мороза, днем 5-10° мороза.

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