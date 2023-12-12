Делегация МИД Узбекистана отправилась в Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 декабря. /УЗИНФОРМ/. 11 декабря делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым отправилась с визитом в Катар.

В рамках пребывания в Дохе 10 декабря делегация провела встречи с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани, а также председателем Совета директоров Торгово-промышленной палаты Катара шейхом Халифой бин Джассимом бин Мухаммадом Аль Тани и главным исполнительным директором компании «Hassad Food» Али Хилалом Аль Кувари.

11 декабря глава МИД Узбекистана встретился с Генеральным секретарем Совета сотрудничества стран арабских государств Залива Джасемом Мохамедом аль-Будайви, в рамках которой были обсуждены ход реализации достигнутых ранее на высшем уровне межгосударственных договоренностей, а также рассмотрели возможность проведения следующей министерской встречи "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива" в Узбекистане.

Также прошли переговоры с председателем Попечительского совета Центра верховенства закона и борьбы с коррупцией Государства Катар Али бин Фетаисом Аль-Марри, исполнительным директором Исламского банка Катара Басселем Гамалем.

В тот же день в Дохе была проведена торжественная церемония открытия Посольства Республики Узбекистан в Катаре.

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