



Погода в Узбекистане на 14 декабря



ТАШКЕНТ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° мороза, днем 1-3° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, днем 2-7° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° тепла; по пустынной зоне ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 0-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.

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