Делегация Узбекистана посетила Туркменистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 декабря. /УЗИНФОРМ/. Делегация Узбекистана во главе с заместителем секретаря Совета безопасности при Президенте Узбекистана, специальным представителем Президента Узбекистана по внешнеполитическим вопросам Абдулазизом Камиловым пребывает с визитом в Туркменистане.

Целью поездки явилось участие в работе проходящей в Ашхабаде международной конференции «Диалог – гарантия мира».

11 декабря делегация посетила МИД Туркменистана, где в ходе переговоров с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сфере обеспечения региональной безопасности.

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