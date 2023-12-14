



Погода в Узбекистане на 15 декабря



ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем 4-6° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла; по пустынной зоне ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

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