Ташкент посетила делегация Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 14 декабря. /УЗИНФОРМ/. 13 декабря пребывающая с визитом в Ташкенте делегация Республики Корея во главе с секретарем Президента РК по экономической безопасности Ван Юн Чжонгом посетила МИД Узбекистана, где прошла встреча с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества, прежде всего, в сферах инвестиций, технологий, "зеленой" энергетики и других.

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