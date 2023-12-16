



МИД Узбекистана посетил посол США



ТАШКЕНТ, 16 декабря. /УЗИНФОРМ/. 15 декабря внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетил с визитом Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Джонатан Хеник. В ходе переговоров с министром иностранных дел Бахтиером Саидовым были обсуждены итоги развития сотрудничества двух стран за истекающий год, обозначены задачи на дальнейшую перспективу, а также рассмотрены график и повестка предстоящих совместных мероприятий и контактов на различных уровнях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи