Узбекистан посетила делегация Катара

ТАШКЕНТ, 17 декабря. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан посетила с визитом делегация Государства Катар во главе с председателем Попечительского совета Центра по обеспечению верховенства закона и противодействию коррупции этой страны Али Мухсином аль-Марри.

15 декабря делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе аудиенции стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества по приоритетным направлениям, ход реализации достигнутых ранее договоренностей и возможности реализации новых инвестиционных проектов.

Также был рассмотрен ход подготовки к проведению в Узбекистане предстоящего важного международного мероприятия – церемонии вручения глобальной премии «За выдающиеся достижения в борьбе с коррупцией», учрежденной по инициативе Эмира Катара.

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