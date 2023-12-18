МИД Узбекистана посетили представители ООН

ТАШКЕНТ, 18 декабря. /УЗИНФОРМ/. В субботу, 16 декабря в ведомстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча министра Бахтиера Саидова со специальным представителем Генерального секретаря ООН и руководителем Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА ООН) Кахой Имнадзе.

В ходе переговоров был рассмотрен широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества, от изменения климата до молодежной политики.

Сегодня, 18 декабря, МИД Узбекистана посетил помощник главы ООН по делам органов обеспечения законности Александр Зуев, с которым министр обсудил вопросы развития сотрудничества от борьбы с коррупцией до обеспечения региональной безопасности.

УЗИНФОРМ