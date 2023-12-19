



Погода в Узбекистане на 20 декабря



ТАШКЕНТ, 19 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 5-7° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, туман. Ветер 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 2° мороза- 3° тепла.

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