В Ташкенте проведены мероприятия с участием эмира Катара

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря в рамках визита в Узбекистан эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани в Ташкенте был проведен ряд мероприятий.

В частности, состоялись переговоры эмира с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, в ходе которых были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, «зеленой» энергетики, промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, развития инфраструктуры, банков и финансов, здравоохранения, туризма, проведен обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

Также в этот день глава Узбекистана и эмир Катара провели церемонию вручения высокой Международной премии в области борьбы с коррупцией в Конгресс-центре города Ташкента, а также открыли монумент, олицетворяющий усилия международного сообщества по противодействию коррупции, на территории Международного делового центра «Tashkent city».

УЗИНФОРМ