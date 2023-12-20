Выступление главы Узбекистана на церемонии вручения высокой Международной премии по борьбе с коррупцией

ТАШКЕНТ, 20 декабря. /УЗИНФОРМ/. 19 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил с речью на прошедшей в Ташкенте при участии эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и представителей ООН церемонии вручения высокой Международной премии по борьбе с коррупцией.

В выступлении главы государства говорилось:

"Ваше превосходительство уважаемый Эмир!



Уважаемые главы делегаций!



Дамы и господа!



Рад приветствовать вас в городе Ташкенте на церемонии вручения высокой Международной премии по борьбе с коррупцией.



Добро пожаловать в Новый Узбекистан, дорогие гости!



Прежде всего хочу выразить глубокую признательность моему дорогому другу, основателю этой престижной премии Его Превосходительству Эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани, а также Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности за предложение о проведении церемонии в нашей стране и оказанное активное содействие.



Пользуясь возможностью, искренне поздравляю присутствующих на мероприятии наших катарских друзей и в их лице весь народ Катара с широко отмеченным вчера ими праздником независимости.



Следует подчеркнуть, что благодаря мудрому руководству Его Превосходительства Эмира в последние годы Государство Катар живет в духе обновления, в стране осуществляются большие преобразования, достигаются огромные успехи. Я воочию убедился в этом во время своего визита в неповторимую Доху.



Сегодня Катар становится центром глобального сотрудничества и дипломатии, о чем свидетельствуют проведенные на высоком уровне чемпионат мира по футболу, Международная конференция по наименее развитым странам, Всемирная выставка «Экспо Доха – 2023», множество международных инициатив.



С особым удовлетворением отмечу, что благодаря активному диалогу отношения между нашими государствами вышли на совершенно новый уровень. Мы дали старт ряду крупных совместных проектов. Проведение сегодняшнего мероприятия именно в нашей стране является ярким проявлением общности и созвучия наших целей.



Уважаемые участники форума!



Учреждение глобальной премии в сфере противодействия коррупции, являющейся одной из самых актуальных проблем нашего стремительно меняющегося мира, и проведение церемонии вручения этой премии на всех континентах, безусловно, заслуживает высокого признания.



Ведь борьба с коррупцией – священный долг каждого человека с чистой совестью, каждого демократического общества и государства.



Признание заслуг и вручение этой престижной награды личностям, проявляющим наибольшую активность и вносящим достойный вклад в борьбу с коррупцией в мире, служит последовательному воплощению в жизнь Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, принятой ровно 20 лет назад.



Уважаемые дамы и господа!



История человечества свидетельствует о том, что из-за коррупции даже самые сильные, самые могущественные государства оказывались на краю пропасти.



Коррупция – это угроза, которая подрывает основы всего человечества, всех обществ, наносит удар по экономике, разрушает верховенство закона и резко снижает доверие народа к политике государства, препятствует развитию демократических институтов. Она также серьезно нарушает наши планы по достижению Целей устойчивого развития.



Согласно анализу, в настоящее время ущерб от коррупции в мире составляет около 3 триллионов долларов США. Однако, я считаю, эта большая цифра не полностью отражает истинное положение дел и реальные размеры ущерба. Хуже всего то, что невозможно измерить масштаб морального вреда, нанесенного обществу.



Глубоко осознавая последствия этих острых проблем, мы тесно сотрудничаем с такими авторитетными международными структурами, как Организация Объединенных Наций, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития.



В борьбе с коррупцией реализуем системные правовые и институциональные реформы. Мы приняли закон о противодействии коррупции, создали соответствующее Агентство и наделили его специальными полномочиями. Широко внедряем в практику превентивные механизмы, направленные на обеспечение открытости, гласности деятельности и повышение ответственности правительства, сокращение бюрократии и упрощение оказания государственных услуг, предотвращение коррупции. В частности, во всех государственных ведомствах налажены системы рейтинга комплаенс-контроля и эффективности. Полностью цифровизированы государственные закупки.



Узбекистан в 2021 году стал членом Международной хартии открытых данных. Наша страна эффективно участвует в Стамбульской программе действий, Глобальной оперативной сети, Евразийской и Эгмонтской группах, многих других платформах, исполняет функции Секретариата Сети возвращения активов в государствах Западной и Центральной Азии.



Ежегодно в Ташкенте проходит традиционный Международный антикоррупционный форум.



За последние годы наша страна в индексе «Transparency International» поднялась на 42 позиции, заняв самое высокое место в регионе. Мы поставили перед собой цель до 2030 года повысить свое место в данном рейтинге еще на 50 позиций. В этом году в рейтинге «Open Data Inventory» мы поднялись на 30-е место. По количеству источников открытых данных Узбекистан занимает 4-е место в мире.



Уважаемые участники церемонии!



В Новом Узбекистане демократические реформы обретают необратимый характер, и мы поставили перед собой большие планы и задачи в области противодействия коррупции.



Мы готовы мобилизовать все свои силы и потенциал в этой ответственной, бескомпромиссной борьбе вместе с Управлением ООН по наркотикам и преступности, всеми международными партнерами.



Во-первых, мы разработаем и реализуем Национальную стратегию по борьбе с коррупцией до 2030 года. Особое внимание уделим дальнейшему обеспечению прозрачности деятельности и повышению подотчетности государственных органов, совершенствованию системы открытых данных, укреплению правовых основ и институциональных механизмов сферы.



Во-вторых, поддержим и будем активно участвовать в региональных и глобальных инициативах, новых проектах в сфере противодействия коррупции. В этом направлении намерены широко использовать Региональную платформу Конвенции против коррупции, запущенную в прошлом месяце в Ташкенте.



Наряду с этим предлагаю создать Региональный исследовательский центр по проблемам коррупции в целях обмена опытом и усиления диалога, проведения научных изысканий с активным привлечением негосударственных некоммерческих организаций.



В-третьих, еще больше повысим потенциал Агентства по противодействию коррупции посредством усиления тесного взаимодействия с зарубежными профильными учреждениями. На основе самого передового международного опыта будут внедрены новые механизмы, институт «предварительного изучения» по фактам коррупции – антикоррупционного расследования.



В-четвертых, нашей приоритетной задачей является формирование такого молодого поколения, которое с детства будет привито «вакциной честности». Мы заинтересованы в широком внедрении в Узбекистане программы Глобального ресурса ООН по антикоррупционному просвещению и повышению антикоррупционной активности молодежи.



В-пятых, мы особенно ценим роль средств массовой информации, находящихся в первых рядах в таком сложном процессе, как противодействие коррупции.



Надеюсь, вы поддержите наше предложение о проведении Глобального медиа-форума для эффективного использования возможностей журналистов и дальнейшего повышения их влияния в сфере борьбы с коррупцией.



Уважаемые друзья!



Сегодня впервые на одной площадке собрались все, кто был удостоен этой международной премии, с их участием проводится Встреча лауреатов, что также является событием, имеющим большое значение.



Усилия Эмира Катара на глобальном уровне – который делится с народами мира своими прогрессивными достижениями и инвестициями, энергично и смело борется с коррупцией – вместе с нашими общими благими устремлениями, несомненно, дадут большие положительные результаты.



Установленный монумент, посвященный этой теме, представляет собой открытую ладонь, поднятую вверх, чтобы остановить коррупцию, и мы крепко пожмем руки нашим героям, участвующим в сегодняшнем форуме, которые твердо и неустанно следуют по пути справедливости. Мы всегда рядом с вами в проводимой вами очень важной работе.



Пользуясь возможностью, искренне, от всего сердца поздравляю всех лауреатов престижной премии.



Еще раз выражаю глубокую признательность участвующим в церемонии зарубежным гостям.



Желаю всем вам сил, энергии и новых успехов в выполнении вашей ответственной миссии.



Благодарю за внимание."

УЗИНФОРМ