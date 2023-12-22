



Поздравления главе Египта



ТАШКЕНТ, 22 декабря. /УЗИНФОРМ/. 21 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел разговор по телефону с вновь избранным Президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом ас-Сиси. В ходе беседы глава Узбекистана поздравил коллегу с победой на завершившихся накануне в Египте президентских выборах, а также стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития сотрудничества двух стран по ключевым направлениям. Абдельфаттах ас-Сиси руководит Египтом с 2014 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи