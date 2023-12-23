Подведены итоги визита в Узбекистан главы МИД Кыргызстана

ТАШКЕНТ, 23 декабря. /УЗИНФОРМ/. Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев завершил визит в Узбекистан, который был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

21 декабря глава МИД КР был принят Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и принял участие в очередном раунде узбекско-кыргызских политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

В ходе проведенных встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, промышленности, инфраструктуры, текстильной индустрии, сельского хозяйства и других.

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