



Погода в Узбекистане на 27 декабря



ТАШКЕНТ, 26 декабря. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 декабря, погода по прогнозам синоптиков:

26-27 декабря по республике местами пройдут дожди, по северу с переходом в снег. По предгорным и горным районам осадки (дождь, снег), временами сильные. 26-27 декабря местами усиление ветра до 17-22 м/с, по Республике Каракалпакстан, Навоийской, Самаркандской, Джизакской областям и в горных районах возможны порывы до 25-28 м/с, отдельных районах с пыльным поземком. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-15 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром возможен небольшой дождь. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, лишь по Самаркандской области без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, лишь по Самаркандской области без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами усиление до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла.

в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами сильные. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3° мороза-2° тепла.

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